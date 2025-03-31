Суд запретил ВТБ и «Крок» использовать спорное ПО для биллинга

В середине февраля апелляционная инстанция вынесла вердикт, запрещающий ВТБ и «Крок» эксплуатировать программное обеспечение, предназначенное для биллинга и мониторинга качества связи, включая анализ телефонных разговоров. Данное ПО было приобретено у «Инлайн Про», как следует из опубликованного судебного решения, передает РБК.

Биллинговые системы представляют собой автоматизированные комплексы для учета услуг, расчета их стоимости и выставления счетов. Согласно данным TAdviser, в 2024 году лидерами по числу внедрений таких систем стали Inferit, Nexign, ORS и Pravo Tech.

Суть спора восходит к 2019 году, когда «Барсум» инициировала иск против «Инлайн Про», обвинив ее в нарушении авторских прав на Mentol Pro.

«Барсум» утверждала, что Mentol Pro является производной от их собственной разработки, комплекса Barsum. Представитель «Барсум» сообщил РБК, что иски были поданы только против «Крок» и ВТБ, поскольку остальные потенциальные пользователи были уведомлены о рисках и предпочли прекратить использование спорного ПО до суда.

По информации источников РБК на IT-рынке, «Инлайн Про» была основана бывшими сотрудниками «Барсум» в 2017 году. За год до этого «Барсум» зарегистрировала систему биллинга и контроля качества Barsum Bill Works.

В 2019 году «Барсум» подала в суд, требуя признать регистрацию Mentol Pro недействительной, запретить ее использование и взыскать с «Инлайн Про» компенсацию в размере 2 млн руб.

Ранее сообщалось, что ВТБ допустил снижение ставок по вкладам ниже ключевой в 21%.