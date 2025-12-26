Судьба героини и проклятие Коонен: в странной смерти Веры Алентовой нашли мистические совпадения

Жизнь талантливой актрисы Веры Алентовой оборвалась так, как не смог бы придумать ни один драматург. Утром она покупала цветы, чтобы проститься с партнером по кадру, а вечером ее собственный монолог на сцене родного театра читал уже другой человек. В этом уходе — все: и «Зависть богов», и тени прошлого Камерного театра, и странные предзнаменования, о которых вспомнил KP.RU .

Вечером 25 декабря труппа Театра имени Пушкина должна была выйти на сцену с юбилейным спектаклем «И будет театр!..», посвященным 75-летию театра. Однако ведущая актриса Вера Алентова, отдавшая этой сцене 60 лет жизни, на выход не вышла. Утром того же дня она отправилась проститься со своим коллегой и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким, умершим накануне. Купив по дороге красные гвоздики, она приехала в Театр имени Маяковского, где у гроба актера у нее случился сердечный приступ. Врачи не смогли помочь.

Примечательно, что Лобоцкий — был экранным возлюбленным Алентовой в проекте «Зависть богов». В кино их любовь «убила» героиню актрисы, а в реальности она ушла вслед за ним, когда и его сердце перестало биться. Удивительное совпадение, почти мистическое.

Символичность добавила дата трагедии: 25 декабря — это не только канун праздника, но и день рождения легендарного Камерного театра Александра Таирова, который был закрыт в 1949 году, а на его месте был создан Театр имени Пушкина.

Многие вздрогнули, вспомнив городскую легенду о «проклятии Алисы Коонен». Это прима-балерина Камерного театра и жена Таирова, которая якобы прокляла это место после разгрома своей творческой семьи. В театрах стараются не поднимать суеверные темы и не вспоминать негатив, тем не менее, эту историю стереть сложно. К тому же, в юбилейном спектакле как раз есть роль Коонен, которую играет ближайшая подруга Алентовой, актриса Инна Кара-Моско.

«История нашего театра сложная. Символично, что Вера, звезда Театра им.Пушкина, ушла в день рождения Камерного театра… Мы с ней дружили более полувека, со дня моего прихода в Театр Пушкина в 1973 году. Вместе ездили на гастроли <...> Ее уход – большое горе. В театре все плачут», — высказалась актриса.

Вечерний спектакль в Театре Пушкина не отменили. Художественный руководитель Евгений Писарев вышел на сцену и объявил, что представление посвящается Вере Алентовой. Актриса, по словам коллег, была эталоном профессионализма и доброты, а ее уход стал невосполнимой потерей не только для театра, но и для всей российской культуры.

Прощание с Верой Алентовой пройдет 29 декабря в здании Театра имени Пушкина — на той самой сцене, которая стала главным делом ее жизни и местом, чья история оказалась столь трагически переплетена с ее судьбой.

Ранее бывшая жена Лобоцкого рассказала, что Алентова упала на прощании с актером, не успев даже подойти в гробу.