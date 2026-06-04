Судьба MAX в App Store: Клименко предупредил о риске отказа от iPhone из-за исчезновения мессенджера

Экс-советник президента по интернету Герман Клименко, который сегодня возглавляет совет Фонда развития цифровой экономики, в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал ситуацию с удалением российского мессенджера «Макс» из App Store. Apple убрал приложение без публичного объяснения причин — и в этом, по словам Клименко, главная проблема: непонятно, то ли это технический сбой, то ли чья-то жалоба, то ли осознанная политика компании.

По его словам, история, впрочем, не уникальная: из магазина Apple уже выкидывали и Telegram, и «ВКонтакте», и почти всегда через какое-то время сервисы возвращались. Поэтому такой сценарий не исключен. Но если возврата не случится — это уже другой уровень проблемы, потому что для массового пользователя потеря приложения в официальном магазине почти равносильна его смерти.

Клименко отметил, что в противном случае, во-первых, самые отчаянные фанаты MAX теоретически могут установить его через режим разработчика — как ставят некоторые банковские приложения. Но для массового сервиса это «кривой» путь, неудобный и ненадежный. Во-вторых, Клименко не исключает политического резонанса: если дело затянется, депутаты Госдумы вполне могут потребовать вывести продукцию Apple из госсектора. Шутка про два телефона (один с iOS, другой с Android) — это лишь полушутливый сценарий для одиночек, а не для системы.

По его мнению, если «Макс» не вернут в App Store в течение недели — значит, дело не в мелкой доработке, и события могут пойти по совершенно непредсказуемому пути. Планировать что-либо сейчас просто невозможно.

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