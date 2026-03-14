Судьба на год вперед: как именно нужно прожить ночь предопределения в марте

Священный месяц Рамадан выходит на финишную прямую. Для мусульман это означает наступление самого ожидаемого и загадочного времени в году — Ночи предопределения, или Ляйлятуль-Кадр. В исламе эта ночь ценится дороже тысячи месяцев, а события, которые в нее происходят на небесах, определяют судьбы людей на год вперед. Заместитель муфтия Ставропольского края Эльдар Хубиев в беседе с stav.aif.ru рассказал, когда искать эту благословенную ночь в 2026 году и как провести ее, чтобы получить прощение.

Ночь могущества (еще один вариант перевода Ляйлятуль-Кадр) — время сакральное и скрытое от глаз. Пророк Мухаммед сознательно не назвал точной даты, чтобы верующие проявляли усердие в поиске. Однако большинство богословов сходятся во мнении, что искать ее следует в последней декаде Рамадана, а именно в нечетные ночи: 21, 23, 25, 27 и 29-ю.

По предварительным расчетам, в 2026 году Рамадан начался 17 февраля, а завершится 19 марта. Исходя из лунного календаря, самая вероятная дата Ночи предопределения выпадает на 27-ю ночь месяца. Для 2026 года это ночь с 16 на 17 марта.

Впрочем, правоверные могут ориентироваться не только на календарь, но и на природные приметы. Согласно хадисам, утро после Ляйлятуль-Кадр выдает себя особым солнцем. Светило поднимается мягкое, дискообразное, его лучи не слепят глаза. Да и сама ночь стоит тихая, безветренная, с умеренной температурой.

Что же происходит в эту ночь на небесах? Главное событие — начало ниспослания Корана. Именно тогда священная книга была перенесена из хранимой скрижали (Ляух аль-Махфуз) на ближайшее небо, в «Дом Величия» (Бейт аль-Изза). Оттуда на протяжении 23 лет откровения передавались пророку через ангела Джабраила.

В Ночь предопределения решаются все важные дела на грядущий год. Для верующего это уникальный шанс очистить душу. Ценность этой ночи подчеркнута в Коране отдельной сурой: здесь сказано, что она лучше тысячи месяцев. То есть поклонение, совершенное в эту ночь, многократно весомее, чем молитвы на протяжении долгой жизни.

«Даже мусульманин, который не всегда может быть идеальным в поклонении весь год, получает возможность за одну ночь искренней молитвы и покаяния очистить свои грехи и обрести огромную награду», — объяснил Хубиев.

Как же провести эту ночь с максимальной пользой? Ответ прост: в молитве, вдали от мирской суеты и показного блеска. Основное занятие — дополнительная ночная молитва (тахаджуд), чтение Корана с глубоким осмыслением аятов, зикр (поминание Аллаха) и искреннее покаяние. Пророк особо рекомендовал произносить дуа: «Аллахумма иннака 'афуввун, тухиббуль-'афва, фа'фу 'анни», что означает «О Аллах, поистине, Ты — Прощающий, Ты любишь прощать, прости меня».

Помимо духовных практик, важно помнить и о материальной помощи. В Рамадан мусульмане выплачивают фитр-садака (милостыню разговения) и фидью (искупление за пропущенные дни поста). В Ставропольском крае, например, минимальный размер фитр-садака на 2026 год установлен в 200 рублей с человека, а фидья за каждый пропущенный день — 250 рублей.

Таким образом, ночь с 16 на 17 марта станет для миллионов мусульман временем надежды, молитвы и подведения духовных итогов. Главное — не проспать ее и встретить с чистым сердцем.

