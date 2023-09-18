«Судьбы покалечены»: эзотерик Абравитова рассказала, какими опасностями грозит прогулка по погосту

У многих людей вероятность заблудиться среди могил при посещении кладбища вызывает настоящий ужас. Люди едут туда навестить своих усопших родственников и друзей, однако есть и любители просто погулять по кладбищу, почитать надписи на могильных памятниках, да еще и вслух комментировать происходящее.

Такие люди не понимают, что существует реальная опасность стать добычей инфернальных сущностей. Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, как точно нельзя себя вести на кладбище.

По ее словам, места захоронений во все времена были местами священными, сакральными. Там покоятся тела людей, души которых перешли на иной уровень.

«Но также кладбище является в какой-то степени и опасным местом, потому что все мы слышали о заблудших душах, о проклятых, всякого рода сущностях и приведениях, как их в народе называют. Перечеркивать все это нельзя», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не зря придуманы народные поверья, подчеркнула эзотерик. Существует огромное количество случаев, когда судьбы людей бывали покалечены именно из-за того, что они неправильно себя вели на кладбищах.

Эксперт предупредила, что для негативных инфернальных сущностей очень легкой добычей являются люди, которые пришли на кладбище просто погулять.

«Не надо ходить между могил, прогуливаться. Не надо использовать в качестве променада кладбища, ходить там и читать таблички из любопытства. Я бы сказала, если вы пришли на кладбище к своим родственникам или к своим друзьям — ну и оставайтесь на этих могилах», — добавила эзотерик.

Она отметила, что праздное любопытство приведет любителей погулять среди могил прямо в пасть к бесовшине. Может произойти подселение мертвой сущности, которая начнет выкачивать жизненные силы человека.

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