Судебное поражение довело Брижит Макрон до отчаяния

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит оказалась в центре скандала после решения апелляционного суда Парижа. Как сообщает британское издание Daily Mail, женщина находится в состоянии глубокого эмоционального потрясения из-за судебного вердикта, пишет РИА Новости .

Суть конфликта заключается в деле о клевете против двух женщин — 53-летней Амандин Рой и 49-летней Наташи Рей. В декабре 2021 года они опубликовали видеоролик с оскорбительными высказываниями в адрес первой леди. Изначально суд признал их виновными в клевете и назначил штраф.

Однако апелляционный суд отменил все 18 обвинений, посчитав, что заявления женщин были сделаны добросовестно и лишь повторяли уже известные высказывания. Единственным исключением стало обвинение в адрес Брижит Макрон в «развращении» будущего президента, когда она была его учительницей. Тем не менее, даже по этому пункту суд оправдал обвиняемых.

По данным источников, Брижит Макрон надеялась, что судебное разбирательство положит конец многолетней травле в интернете. Однако решение суда вызвало новую волну оскорблений.

Адвокат первой леди уже заявил о намерении обжаловать решение апелляционного суда. Ситуация продолжает оставаться напряженной, а Брижит Макрон находится в состоянии эмоционального истощения из-за продолжающейся травли.

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