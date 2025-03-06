Судебные приставы Московской области провели акцию «Вам, любимые!»

Сотрудники ГУФССП России по Московской области поздравили женщин с 8 Марта. В ведомстве провели праздничную акцию «Вам, любимые!».

Бойцы из отделения спецназначения Главного управления поздравили воспитательниц Малаховского детского туберкулезного санатория. Женщинам подарили цветы в и поблагодарили за их работу. Также специалисты пообщались с воспитанниками — показали свою экипировку, поиграли, подарили подарки и вместе с детьми нарисовали два плаката для женщин.

Плакаты с пожеланиями и рисунками ребят украсили коридор филиала №1 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. Сотрудники Главного управления поздравили женщин-медиков, которые трудятся в учреждении.

Ранее сообщалось, что в подмосковных парках в честь 8 Марта пройдет праздничное мероприятие «Время цвести».