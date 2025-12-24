Судебные приставы приостановили деятельность кафе «Бакинский дворик» в Казани

В Казани судебные приставы официально приостановили работу ресторана «Бакинский дворик» на улице Гвардейской. Решение было принято 19 декабря по итогам внеплановой проверки, которая выявила грубые нарушения требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создававшие прямую угрозу для жизни и здоровья посетителей, пишут в Telegram-каналах.

Это уже не первый скандал, связанный с данным заведением. Летом, 19 августа, Советский районный суд Казани оштрафовал компанию-владельца «Бакинского дворика», ООО «Бута», на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Основанием для административного наказания стали публикации в локальных телеграм-каналах.

Их авторы обратили внимание, что в мае во время одного из мероприятий в кафе диджей включил композицию «Гулянка» в исполнении украинского артиста Верки Сердючки (Андрея Данилко). В судебном решении было указано, что данный трек в условиях проведения специальной военной операции был нацелен на формирование у посетителей негативного отношения к ВС РФ и чувства унижения у российских военнослужащих.

Таким образом, ресторан, уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов из-за контента, теперь полностью прекратил деятельность из-за нарушений, связанных с физической безопасностью.

