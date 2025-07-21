Судебный конфликт не повлияет на производство популярного антисептика

Адвокат собственников компании «Инфамед» Рубен Маркарьян заверил, что судебный спор, из-за которого деятельность производителя популярных антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» была временно заблокирована на территории России, не влияет на процесс производства препаратов, пишет ТАСС .

По словам представителя компании, выпуск лекарственных средств продолжается в штатном режиме, и потребителям не стоит беспокоиться о возможных перебоях в поставках. Маркарьян подчеркнул, что конфликт между владельцами ООО «Инфамед» и супругами Хейфиц носит исключительно корпоративный характер и не затрагивает производственный процесс.

Таким образом, успешная реализация препаратов на территории РФ продолжается без каких-либо препятствий, связанных с текущим судебным разбирательством.

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