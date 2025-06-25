Судебный пристав узнала в таксисте должника по алиментам прямо во время поездки

Водитель, который вез судебного пристава, оказался отцом, долгое время скрывавшимся от выплат по алиментам. Об этом стало известно 25 июня от ГУ ФССП России по Республике Татарстан.

Событие случилось непосредственно после судебного процесса в городе Альметьевск. Когда сотрудница ФССП суда вышла из здания, она вызвала такси. Сев в автомобиль, она поняла, что водитель ей знаком, и сразу же набрала по телефону коллегам.

«Пока мужчина уверенно вел машину, пристав проверила его через базу. Бинго — это он, тот самый „неуловимый“, который любил повторять: „Вы меня никогда не найдете“», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Не подозревая о том, что его ожидает, должник довёз пристава до места работы, где его уже ждали представители правоохранительных органов. В отделении мужчине сообщили, что сумма его задолженности составляет 165 тысяч рублей. Поскольку у должника не было необходимой суммы, его автомобиль был отправлен на штрафстоянку до полной уплаты долга.

Теперь на мужчину будет возложена обязанность покрыть не только основную сумму задолженности, но и затраты, связанные с работой эвакуатора и хранением транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое задержали водителя с рекордным долгом в 11 млн рублей. Мужчина попался приставам по глупости.