Житель ЯНАО с 11-миллионным долгом попался приставам на глупости

В Новом Уренгое сотрудники ДПС задержали водителя с рекордным долгом перед государством, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Во время обычной проверки за нарушение ПДД выяснилось, что владелец Lada накопил более 40 неоплаченных штрафов и других обязательств на сумму свыше 11 миллионов рублей.

Судебные приставы арестовали автомобиль нарушителя и отправили его на спецстоянку. Водителя задержали. Как пояснили в ГИБДД Ямала, в отношении злостного неплательщика составили семь административных протоколов.

Ранее адвокат объяснила, что отныне грозит фигурантам реестра должников по алиментам.