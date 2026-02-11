Судебный тупик: судьи массово отказывают работникам, которые годами не брали отпуск по своей воле

В преддверии летнего сезона отпусков депутат Госдумы Екатерина Стенякина выступила с важным разъяснением для работников, предпочитающих годами не уходить на отдых в надежде на солидную денежную компенсацию в будущем. Парламентарий предупреждает: такая стратегия чревата финансовыми потерями. Ее слова приводит РИА Новости .

Член комитета по труду пояснила, что даже судебное разбирательство не гарантирует выплату денег за многолетние накопленные отпуска при увольнении. Ключевую роль играет причина, по которой сотрудник не отдыхал. Если выяснится, что работодатель регулярно предлагал оформить отпуск, составлял графики и не препятствовал отдыху, а работник осознанно отказывался, суд расценит это как личный выбор гражданина.

В таком случае инстанция встанет на сторону руководства, и взыскать компенсацию не удастся. Депутат подчеркивает, что подобная практика уже сформировалась, и суды тщательно изучают обстоятельства каждого дела. Единственный гарантированный способ получить и отдых, и деньги — своевременно реализовывать свое право на отпуск, не копя дни годами.

