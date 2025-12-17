Судьи готовят сюрприз Долиной 25 декабря: выселят ли народную артистку из бывшего жилья
Московский городской суд 25 декабря проведет судебное заседание по делу о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщили представители суда, передает Царьград.
Заседание назначено после решения Верховного суда Российской Федерации, который ранее подтвердил право собственности на спорную недвижимость за покупательницей Полиной Лурье и передал иск о выселении для рассмотрения по существу в суд нижестоящей инстанции.
Ранее Верховный суд постановил оставить квартиру Лурье, отменив все предыдущие решения, которые признавали сделку недействительной и оставляли жилье за певицей. При этом высшая судебная инстанция также отметила, что планирует включить данное дело в обзор своей судебной практики по вопросам оспаривания сделок с недвижимостью.
Назначенное заседание в Мосгорсуде является следующим этапом в длительном судебном споре. Его итог определит, будет ли осуществлено принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры, а также порядок такого выселения.
