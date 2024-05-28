Судьи, посадившие 15-летнего жителя Уфы, подали в отставку с сохранением привелегий

Трое судей по делу подростка из Уфы подали в отставку после скандала. Об этом «Газете.ру» рассказал адвокат Виталий Буркин.

Подросток из Уфы провел 1,5 года в СИЗО незаконно по делу о распространении наркотиков вместе с матерью. Мальчик не достиг возраста, когда его можно привлекать к уголовной ответственности. По какой-то причине это не заметили в ходе разбирательств.

Защита уфимца потребовала привлечь к ответственности судей и людей, участвовавших в вынесении приговора. Как рассказал адвокат, после этого скандала в отставку подали Галина Верещак, что вынесла школьнику первый приговор. Также аналогично поступил Равил Идиатулин, который рассматривал дело повторно. Уволился и судья Фаиз Каскинбаеве, представляющий апелляционную инстанцию.

Юрист Буркин считает, что история кончилась плохо, ведь судьи уйдут с должностей с пожизненным содержанием и сохранением привилегий.

«Оцениваю [это решение] как плохое. А как еще? Они, по сути, остались судьями на всю жизнь со всеми привилегиями», — добавил он.

Отметим, что молодой уфимец закончил школу, находясь в изоляторе.

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