Судимый рязанский хакер при помощи созданного вируса взламывал счета россиян

В Рязани задержан ранее судимый злоумышленник, который создал вредоносное программное обеспечение для несанкционированного доступа к банковским счетам граждан. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Злоумышленник разработал компьютерный вирус, с помощью которого получил конфиденциальные данные клиентов российского банка.

По предварительным данным, преступник создал три виртуальных счета для вывода средств на подставных лиц из разных регионов России. Счета были оформлены на жителей Самарской области, Республики Татарстан, а также Хабаровского края.

«При обыске у него изъято 400 тысяч рублей, предположительно полученных преступным путем, а также компьютерная техника, телефоны и SIM-карты», – отметили в ведомстве.

В связи с произошедшим инцидентом были возбуждены уголовные дела, касающиеся разработки и распространения вредоносного программного обеспечения, а также незаконного оборота платёжных средств. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее стало известно о пресечении попытки хакеров взломать айфоны через сообщения в мессенджере.