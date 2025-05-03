Судью ООН отправили в тюрьму за принуждение к рабскому труду

Британский суд приговорил судью ООН Мугамбе из Уганды более чем к шести годам и четырем месяца тюрьмы за использование рабского труда соотечественницы.

В 2023 году Мугамбе была назначена членом Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ). Кроме того, она учится в юридической докторантуре Оксфордского университета.

Женщине придется провести к тюрьме не менее половины назначенного ей срока. Остальную часть срока она будет отбывать условно.

Ранее сообщалось о том, что Гарвард намерен судиться с администрацией Трампа из-за замороженного финансирования.