Судно, которому запретили вход в порт Стамбула, отправилось в Сочи

Круизное судно Astoria Grande, получившее отказ властей в заходе в стамбульский порт, было перенаправлено в российский порт Сочи. Данную информацию официально подтвердила пресс-служба судоходной компании, располагающей лайнером, в беседе с корреспондентами «Российской газеты».

Несмотря на внештатную ситуацию, на борту царит спокойная обстановка. Как сообщила одна из пассажирок, судно в течение некоторого времени находилось на якоре, а условия для путешественников остаются комфортными.

«У нас нет никаких проблем. Здесь тепло и вкусно кормят», — поделилась она своими впечатлениями.

В качестве компенсации за отмененную экскурсию в Стамбуле всем туристам был произведен полный возврат средств, дополнительно начислено €50 на личные бортовые счета, а также предложена скидка на следующий круиз.

Планировалось, что лайнер прибудет в порт Галатапорт в Стамбуле в ночь на 19 ноября. По предварительной информации, отказ в заходе стал ответной мерой со стороны турецких властей. Ранее турецкий паром Seabridge не был допущен в порт Сочи, где провел в ожидании три дня.

Ранее сообщалось, что россиянка потеряла работу из-за проблем с лайнером Seabridge.