Сугроб на колесах: автомобиль-снеговик насмешил водителей Подмосковья, но не впечатлил юристов

Необычное зрелище на Минском шоссе — автомобиль, покрытый полуметровым слоем снега, — вызвало не только смех, но и серьезные комментарии юристов о безопасности дорожного движения. REGIONS узнал у юриста Сергея Самсонова, почему нельзя оставлять снег на капоте и какие у этого правовые последствия.

Практический разбор ситуации показал, что подобная «зимняя экипировка» машины чревата не только насмешками, но и ощутимыми административными санкциями.

Как пояснил юрист Сергей Самсонов, снег на крыше и капоте представляет реальную угрозу. Во-первых, при резком торможении или маневре пласт снега может соскользнуть прямо на лобовое стекло, полностью лишив водителя видимости. Во-вторых, отлетевшие в движении глыбы льда или утрамбованного снеба способны повредить автомобиль, едущий сзади. С точки зрения законодательства, такой снег приравнивается к неустойчивому и незакрепленному грузу, ответственность за безопасную перевозку которого полностью лежит на водителе.

«Автовладельцу грозят серьезные штрафы, если снег на автомобиле мешает видеть номерные знаки, фары или любые другие осветительные устройства», — добавил Самсонов.

В случае дорожно-транспортного происшествия факт езды на неочищенном автомобиле почти гарантированно будет признан отягчающим обстоятельством для его владельца.

Ранее сообщалось, что рабочий в Немчиновке помог незнакомцу, откопав его машину из-под снега, и попал на видео.