«Сугробное обострение» и «шиза»: психолог из Подмосковья раскрыла, кто в группе риска после зимы

Февраль в этом году выдался на редкость снежным, морозным и пасмурным. Сугробы не тают, солнце появляется на небе лишь изредка, а дороги превратились в полосу препятствий. Специалисты бьют тревогу: регион стоит на пороге так называемого «сугробного обострения», которое по степени опасности может обойти классическое весеннее. Психолог из Наро-Фоминска Светлана Морозовская в беседе с REGIONS объяснила, кому грозит опасность и как не потерять рассудок до первого ручья.

Традиционно март ассоциируется с пробуждением, первыми ручьями и надеждой на перемены. Но этот год внес коррективы в привычные биологические сценарии. Пик обострений психических заболеваний сместился с марта на конец февраля. Причина — аномальное количество осадков и рекордно пасмурная зима, которая решила задержаться в центральной России.

Термин «сугробное обострение» пока неофициальный и не значится в медицинских справочниках, но, по словам врачей, он пугающе точно описывает текущее состояние пациентов. Люди жалуются не на абстрактную тревогу, а на вполне конкретные вещи: их раздражает необходимость каждое утро откапывать машину, они боятся схода снега с крыш и доводят себя до паники пробками, вызванными сугробами.

«Мы видим тревожную динамику. Весеннее обострение обычно связано с гормональной перестройкой организма и увеличением светового дня, когда организм просыпается после зимней спячки. Но сейчас мы имеем дело с накопительным эффектом. Представьте себе: человек с шизофренией или биполярным расстройством всю зиму практически не видел солнца, что привело к острейшему дефициту витамина D и серотонина — главных регуляторов настроения. А теперь добавьте к этому физиологическому голоду фактор постоянного бытового стресса из-за снега», — пояснила врач.

Триггерами сегодня становятся обычные бытовые вещи, которые, накладываясь на истощенную психику, работают как детонатор. Бесконечная уборка снега на даче отнимает последние силы у пенсионеров. Многочасовые пробки превращают даже короткую поездку в испытание нервной системы. А общая серость за окном длится уже четвертый месяц подряд. Для людей с тревожными расстройствами этот коктейль из внешних раздражителей становится той самой последней каплей. Пациенты, годами находившиеся в стабильной ремиссии, срываются именно сейчас.

В первую очередь, говорит эксперт, под удар попадают люди с паническими атаками. Сама необходимость выйти из дома в снежный коллапс провоцирует выброс адреналина — они боятся опоздать, застрять, не довезти ребенка до школы. Также в группе риска — ипохондрики и тревожно-мнительные личности, которые следят за новостями о сходе снега, боятся проходить под козырьками и переживают, выдержит ли крыша вес снега.

Сложно приходится и пациентам с депрессией. Отсутствие солнца усугубляет апатию. Человек физически не может заставить себя встать с кровати, зная, что за окном сугробы.

«Мысль о необходимости чистить снег или просто дойти до магазина вызывает истощение еще до первого шага. Снежная каша на дорогах — метафора состояния их сознания. Они приходят и говорят: "Доктор, я вязну. Я не могу двигаться дальше"», — добавила эксперт.

Как пережить «сугробное обострение»? Психолог советует начать со светотерапии. Яркий свет сразу после пробуждения искусственно имитирует солнце и снижает выработку мелатонина — гормона сна, который в пасмурную погоду вырабатывается в избытке даже днем.

Второй пункт — режим дня. Хаос за окном не должен нарушать внутренние биоритмы. Важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже если за окном серо и непонятно, утро сейчас или вечер. Стабильный распорядок дает мозгу опору и чувство контроля над реальностью.

Третье — снижать нагрузку. Если есть возможность нанять помощника для расчистки участка или попросить соседей помочь с парковкой — это стоит сделать. Физическое истощение быстро переходит в эмоциональное.

Что касается витаминов, здесь специалист категорична: витамин D необходим всем, но только в дозировке, согласованной с терапевтом после анализов. Также она рекомендует обратить внимание на магний и витамины группы B — они поддерживают нервную систему в периоды стресса.

