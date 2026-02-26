Техника, волонтеры и субботники: кто и как борется с сугробами в столице Приамурья

Февраль в Благовещенске побил все снежные рекорды: два циклона, обрушившиеся на город, принесли 24,2 миллиметра осадков в жидком эквиваленте — это в три раза превышает месячную норму. Только за последние сутки выпало 7,1 миллиметра снега, что добавило работы коммунальным службам и волонтёрам.

Глава города Олег Имамеев провел оперативный штаб, на котором скоординировал действия всех служб. Режим повышенной готовности продлен, чтобы привлечь максимум ресурсов.

По словам градоначальника, для очистки дорог и тротуаров задействовано 27 единиц техники от ГСТК и подрядных организаций. Основные силы брошены на проезжую часть и пешеходные зоны. Снег вывозят только с остановок общественного транспорта, чтобы не распылять ресурсы.

Социальные объекты — детские сады, школы, учреждения культуры и спорта — убирают штатные дворники и другие сотрудники. Некоторые организации уже обзавелись автоматизированными снегоуборщиками.

Во дворах многоквартирных домов работы идут поэтапно: управляющие компании закупили технику и заключили договоры на вывоз снега. Активно подключаются волонтеры, а старшие домов планируют организовать субботники.

Отдельное требование главы города адресовано предпринимателям и застройщикам. Им поручено очищать прилегающие территории и не складировать снег на проезжей части и тротуарах. Чтобы держать руку на пульсе, штабы по ликвидации последствий снегопада будут проходить дважды в день. Благовещенск постепенно справляется со стихией.

Ранее сообщалось, что в Иркутске продолжается круглосуточная уборка снега на десятках улиц.