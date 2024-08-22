Сухая и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

Температура воздуха в Московской области составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в столице — от двадцати пяти до двадцати семи градусов, сообщается на сайте Гиддрометцентра России.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, уточнили синоптики. Атмосферное давление составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба.

Ранее терапевт Никита Харлов рассказал, как помочь организму при тепловом ударе.