Сукачев ответил, почему не пригласил друга Ефремова в новую постановку

Рок-музыкант и певец Гарик Сукачев в интервью KP.RU рассказал , почему не стал звать актера и друга Михаила Ефремова в свою новую постановку.

Как напомнили обозреватели, Михаил Ефремов играл в «Современнике» как раз в спектакле «Анархия» Гарика Сукачева. Актер блестяще исполнил роль главного героя — Билли Выкидыша. В связи с этим журналисты спросили, собирается ли режиссер и музыкант приглашать своего давнего друга в новую постановку.

По словам Сукачева, он созванивался с Ефремовым, но пока с ним не виделся и не предлагал ему творческую работу.

«Он [Ефремов] мой близкий друг. Я не хочу его сейчас тревожить. <…> Думаю, Михаилу Олеговичу сейчас важно побыть одному со своими мыслями. Определиться, что он будет делать, как будет жить. Вся наша компания близких друзей старается Михаила Олеговича не нагружать», — отметил Сукачев.

Сукачев также призвал СМИ и общественность не тревожить актера, а дать ему время на восстановление после всех событий.

Напомним, что 24 марта суд удовлетворил УДО Ефремова. По условиям освобождения, актер должен каждый месяц отмечаться в органах. Ему также нельзя водить машину ближайшие три года. Официально актер вышел 9 апреля 2025 года, отсидев большую часть срока за смертельное ДТП на Садовом кольце Москвы.

Ранее сообщалось, что Ефремов после выхода по УДО нарушил одно обещание.