Ефремов вышел по УДО из колонии и нарушил данное обещание

Освободившийся по УДО из колонии Михаил Ефремов не собирается отказываться от курения, хотя ранее заявлял о том, что вредные привычки оставил в прошлом. Об этом сообщил «Super».

В начале апреля актер оказался на свободе. Тогда он заявлял, что больше не употребляет алкогольные напитки и не курит, однако не все утверждения оказались истиной. В четверг Ефремов был замечен в центре столицы, куда прибыл на автобусе. Пытаясь избежать лишнего внимания, он надел очки и кепку, но все равно его личность удалось раскрыть. Несмотря на проблемы со здоровьем, о чем неоднократно заявлялось во время нахождения актера в колонии, он все равно продолжает курить.

Ранее появлялась информация о том, что после выхода из колонии Ефремов практически стал вести затворническую жизнь и почти не выходит из своей шестикомнатной квартиры в Плотниковом переулке.