Сумма штрафов по упрощенной системе в Подмосковье на прошлой неделе превысила десять миллионов рублей

На прошлой неделе камеры на дорогах и автомагистралях в Московской области выявили 189 водителей, которые не оформили специальное разрешение на перемещение строительного мусора, сумма штрафов по данному нарушению превысила 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

«Пополнить бюджет пришлось и автовладельцам, паркующим свои транспортные средства возле контейнерных площадок, несмотря на запрет — 50 фактов на 202 тысячи рублей зафиксировано на прошлой неделе», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, «умные автомобили» в упрощенном режиме выписали штрафы на сумму более 1,6 миллиона рублей тех, кто «затянул с отработкой недочетов» в содержании территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.