Сумма штрафов по упрощенной системе в Подмосковье за неделю превысила двадцать миллионов рублей

За неделю камеры дорожной сети в Московской области зафиксировали 356 водителей, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта без разрешающих документов, сообщили в областном ГУСТ. Им придется заплатить штраф в размере более 23 миллионов рублей.

«Также по упрощенной системе на прошедшей неделе были оштрафованы, и любители парковаться возле КП — 83 случая на 403 тысячи рублей. Мобильные комплексы привлекли к ответственности на сумму 2 миллиона 955 тысяч рублей 87 лиц», — добавила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, в общей сложности по упрощенной системе в Подмосковье привлекли к ответственности 526 лиц. Сумма штрафов по их нарушениям превысила 27,2 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.