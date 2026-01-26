«Суп только вредит»: эндокринолог назвал главную ошибку всех российских мам

Распространенное убеждение в исключительной пользе супов для здоровья желудка подверглось критике со стороны медицинского специалиста. Эндокринолог Максим Кузнецов в своем обращении к подписчикам заявил, что не стоит приписывать первому блюду каких-либо целебных свойств. По его мнению, суп является лишь одним из способов употребления пищи и воды, но не может выступать в роли терапевтического средства, передает Лента.ру.

Врач подчеркнул, что такие серьезные состояния, как гастрит, часто имеют конкретную бактериальную причину — инфекцию Helicobacter pylori. Борьба с этим патогеном требует специального, научно обоснованного лечения, обычно включающего курс антибиотиков, а не диеты на основе бульонов. Надежды на то, что с помощью супа можно «поднять» иммунитет или вылечить заболевание, эксперт назвал несостоятельными.

Это заявление затрагивает важный аспект медицинской грамотности населения — необходимость разграничивать комфортную, щадящую пищу и собственно лечение. Теплый суп может временно облегчить симптомы или служить частью сбалансированного рациона, но он не устраняет первопричину болезни. Специалист призвал в случае возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом обращаться к врачу для постановки точного диагноза и получения адекватной терапии, а не полагаться на пищевые мифы, передающиеся из поколения в поколение.

Ранее врач Джордан Хауорт назвал продукты, которые входят в «черный список» для кишечника.


