«Суперлуние способно влиять на овуляцию»: гинеколог предупредила женщин

Всем известно о влиянии фаз Луны на некоторые природные явления на Земле. Например, естественный спутник может провоцировать приливы и отливы, а о его воздействии на здоровье человека уже давно спорят ученые. Особым же явлением считается суперлуние — совпадение полнолуния и момента максимального сближения спутника с Землей. Как оно отразится на самочувствии женщин, рассказала гинеколог и репродуктолог Марзи Абдулаева.

Помимо «стандартных» мигреней, бессонницы и скачков артериального давления, которые знакомы чувствительным людям в том числе из-за магнитных бурь и смен фаз луны, существуют и более узкие проблемы. Например, по словам эксперта, суперлуние способно влиять на репродуктивную способность дам.

«Существуют исследования, которые показывают связь фаз Луны и вероятности зачатия ребенка. Хотим мы того или нет, признаем это или нет, но наше тело подчиняется элементарным законам физики. Однако стоит помнить, что современные исследования на эту тему дают неоднозначные результаты», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по мнению эксперта, упомянутое явление может вызвать сбои или перемены в некоторых процессах, протекающих в женских организмах. Это тоже необходимо учитывать.

«Безусловно, мы можем предполагать, что суперлуние способно перестраивать менструальный цикл и влиять на овуляцию, хотя 100-процентной доказательной базы на сегодняшний день не существует. Есть исследования, которые как показывают, так и опровергают связь между менструальным и лунным циклами. В Кантоне (Китай), например, в таком исследовании в 1986 году принимали участие 826 женщин репродуктивного возраста. Тогда исследователи обнаружили, что периоды овуляции обычно совпадают с полнолунием», — подчеркнула Абдулаева.

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