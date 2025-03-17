Супруг убитой ВСУ под Суджей беременной женщины рассказал о дне ее смерти

В беседе с RT вдовец погибшей под Суджей беременной женщины рассказал , как пытались спасти его супругу после вражеского удара.

Мужчина подтвердил, что тело его супруги нашли в полуразрушенной больнице в Курской области. Ее не стало летом 2024 года из-за ранения. Его женщина получила в ходе обстрела ВСУ: противник целенаправленно открыл огонь по машинам.

Тот день, разделивший жизнь на «до» и «после», вдовец помнит хорошо. По его словам, сразу маршрут перестроили на больницу в надежде спасти жену и еще не родившегося ребенка.

«Прилетаем в родильное отделение. Я выбегаю, говорю: «Жена ранена». Медбрат залетает — жива еще, пульс проверяет... Я массаж сердца, он ей — дыхание в рот. Минут 20 они, наверное, откачивали ее, адреналин. Что только не делали!» — рассказал RT Артем.

Забрать женщину сразу было нельзя, так как на местность оперативно зашли украинские боевики.

Канал отмечает, что тело женщины нашли в полуразрушенной больнице. Волонтеры опознали женщину по кольцу и татуировке. Тело доставят в Курск, проведут медэкспертизу, а затем похоронят.

Ранее об этой трагичной истории семьи из Курской области подробно рассказал военкор Александр Коц.