Журналист военного отдела газеты «Комсомольская правда» Александр Коц обнаружил в освобожденной Гончаровке тело погибшей в августе прошлого года Нины Кузнецовой, которую расстреляли в автомобиле боевики Вооруженных сил Украины. Журналист напомнил об этой печальной истории в своем Телеграм-канале.

7 августа, то бишь на следующий день после вторжения ВСУ, семья Кузнецовых отправилась в путь из Куриловки. Нина, ее мама и сын сели в одну машину, а муж Нины, Артем, — в другую. К тому времени украинские войска уже заняли приграничные районы Курской области, напомнил Коц.

«Первый автомобиль проскочил, по второму начали лупить автоматные очереди. Артем видел стрелка с синей лентой на каске. Второе авто врезается в первое. Отец семейства выбегает, чтобы пересадить всех в свою машину. Ребенок ранен, жена без сознания…», — описал произошедшее тогда Коц.

На автомобиле с повреждённым колесом Артём с трудом добрался до больницы в Гончаровке. Он передал жену врачам, а затем вместе с сыном и тещей отправился дальше. Вернуться за Ниной уже не представлялось возможным, поскольку в село вошли украинские военные.

В ходе поездки в освобождённую Гончаровку в воскресенье, 16 марта, Александр Коц, бывший глава Суджанского района Александр Богачев, а также руководитель общественной организации «Патриот» Алексей Спиридонов посетили местную больницу. На втором этаже они обнаружили тело женщины, на левом плече которой была татуировка в виде растительных узоров, похожая на ту, что была на фотографии.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.