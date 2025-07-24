Супругой знаменитого голливудского артиста Джорджа Клуни является Амаль Клуни, которая известна как успешный адвокат. Она может присоединиться к защите бизнесмена Самвела Карапетяна, арестованного в Армении. Об этом сообщило РИА Новости.

Российский предприниматель Карапетян владеет компанией «Электросети Армении». Он стал подвергаться преследованиям со стороны официального Еревана и был арестован. На его защиту встала целая международная группа адвокатов. Теперь же к его защитникам может присоединиться всемирно известный Лжеффри Робертсон, основатель и руководитель компании Doughty Street Chambers.

«Известный австралийско-британский ученый-юрист Робертсон в настоящее время рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, занимающихся защитой Карапетяна», — указали журналистам в совете по защите бизнесмена.

Помимо Робертсона, в группу адвокатов могут включить и Амаль Клуни. Она ранее уже выступала совместно с Робертсоном на судебных процессах, представляя интересы общих клиентов.

Ранее уже сообщалось, что Карапетян отстоял в суде право на владение «Электросетями» перед властями Армении. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынес решение в пользу семьи бизнесмена, арестованного в Армении, обязав правительство республики воздержаться от национализации компании «Электросети Армении».