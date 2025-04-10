Супруга Барака Обамы прокомментировала слухи о разводе

Все слухи о разводе экс-президента США Барака Обамы идут из-за того, что пару часто видят по отдельности в обществе. Такое объяснение дала сама Мишель Обама, ее слова привел «МК.RU».

В обществе стали давно поговаривать, что в семье Обамы не все ладно. Бывшего президента и его жену часто видят на публичных мероприятиях по отдельности. С новой силой о разводе между Бараком и Мишель заговорили после того, как экс-первая леди США не появилась на похоронах бывшего главы Белого дома Джимми Картера, а позже и на инаугурации Дональда Трампа. В действительности никакого развода нет, такое заявление сделала сама Мишель Обама.

«Все думают, как бы объяснить мое отсутствие. Мы же, женщины, порой сталкиваемся с разочарованиями и недоразумениями», — указала она.

Обама добавила, что после ухода из Белого дома стала задумываться над тем, как ей самой планировать собственное время и сосредоточиться на своей жизни и интересах. По ее утверждению, Мишель сейчас сосредоточена на различных благотворительных проектах для девочек.

Ранее психолог Метальникова объяснила, почему с возрастом люди все чаще задумываются о разводе. По ее словам, важно помнить, что идеальных союзов не бывает. Людям стоит видеть перед собой партнера таким, какой он есть, со всеми недостатками.