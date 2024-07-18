Супруга Познера ответила на слухи о госпитализации мужа

В СМИ сообщили о госпитализации 90-летнего Владимира Познера из-за «злокачественной эпителиомы кожи». Однако супруга Надежда Соловьева в беседе с RT опровергла, что ее муж чем-то болен.

Злокачественное поражение, химиотерапия и необходимость оставаться под наблюдением врачей: все это, о чем сообщили в масс-медиа, не соответствует действительности. Как отметила Надежда Соловьева, никакого диагноза и процедур не было. Впрочем, собеседница не уточнила, где именно находится Познер.

Позже журналист сам вышел на связь и опроверг госпитализацию. В личном блоге он эмоционально высказался о фейке.

«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», — отметил Познер.

Напомним, Владимир Познер вел передачу «Познер» на Первом канале. В феврале 2022 года программу убрали из вещания на фоне смене курса канала: он стал более информационным.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах требуют разъяснений от МИД страны по выступлению Урганта и Познера в Амстердаме.