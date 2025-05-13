Супруга россиянина, угнавшего яхту в Штатах, прокомментировала поступок мужа

Супруга россиянина Николая Вилкова, который в штате Флорида был задержан за угон яхты стоимостью $2,5 млн, узнала о преступлении из СМИ. Об сообщило РИА Новости.

По сведениям информационного агентства, женщина находится в России, а с мужем у них идет бракоразводный процесс.

«Мне отправили эту новость друзья из США, где об этом писали местные новости. Со мной никто не связывался напрямую из правоохранительных органов», — рассказала собеседница.

Она также подчеркнула, что отрицательно отнеслась к деянию супруга и испытала шок, когда узнала о случившемся.

«Никогда даже не могла подумать, что он мог такое сделать, и не могу предположить мотивов этого поступка», — сказала она.

По сведениям американских СМИ, 29-летний Вилков хотел попасть на Багамские острова. Преследуя цель, он сначала угнал катер береговой охраны, а после дорогостоящую яхту. Нанесенный ущерб был оценен в $200 тыс.

Ранее стало известно о том, что угонщика полицейские пытались поймать больше часа.