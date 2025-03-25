Супруга российского художника обвинила его в педофилии «из-за квартиры»

Художник Невзоров женился на женщине в 2020 году. Она младше него на 15 лет. Как раз после свадьбы, по словам творца, его просили переписать на жену квартиру. Уже в 2024 году женщина снова пыталась оформить на нее жилье, пригрозив обратиться в СК с заявлением, что мужчина якобы изнасиловал ее внучку. Невзоров отказался, после чего заявление ушло к следователям. В нем гражданка обвинила его в насилии девочки на протяжении трех лет.

Художника освободили после обращения к адвокатам. Хотя дело признали начатым незаконно, вскоре мужчину опять задержали. Но судебная экспертиза не выявила у него склонности к педофилии. Родные, живущие с маленькими детьми, опровергли обвинения и охарактеризовали Невзорова положительно.

Сторона защиты художника заявила, что обвинения строятся лишь на словах супруги и ее внучки, которая устроила в квартире Невзорова ужин с молодым человеком. Сам он заявил, что жена вывезла имущество на сумму 1,5 млн рублей и 20 картин, пока его не было.

Ранее сообщалось, что журналистам известного СМИ угрожают после публикации материала о «деле педофилов».