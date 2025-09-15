Супруга случайно положила мужу иглу в рюмку с алкоголем

На сайте информационного центра Свердловской области появилась информация об инциденте, произошедшем в Нижнем Тагиле. Мужчина нечаянно проглотил пятисантиметровую иглу, которая оказалась в рюмке с алкоголем, предложенной ему женой.

Согласно сообщению, житель Нижнего Тагила выпил спиртное, не подозревая, что супруга поместила туда иглу с целью дезинфекции. Прибывшая бригада скорой помощи быстро доставила его в Городскую больницу № 1.

Медики отметили, что инородный предмет представлял серьезную опасность, так как мог перемещаться по пищеварительному тракту и угрожать жизни пациента. Врачи успешно извлекли иглу без операции, используя специальные инструменты, чтобы избежать повреждения пищевода. В результате в тот же день мужчину отпустили домой.

