Супруга случайно положила мужу иглу в рюмку с алкоголем
Мужчина в Нижнем Тагиле проглотил пятисантиметровую иглу из рюмки со спиртным
На сайте информационного центра Свердловской области появилась информация об инциденте, произошедшем в Нижнем Тагиле. Мужчина нечаянно проглотил пятисантиметровую иглу, которая оказалась в рюмке с алкоголем, предложенной ему женой.
Согласно сообщению, житель Нижнего Тагила выпил спиртное, не подозревая, что супруга поместила туда иглу с целью дезинфекции. Прибывшая бригада скорой помощи быстро доставила его в Городскую больницу № 1.
Медики отметили, что инородный предмет представлял серьезную опасность, так как мог перемещаться по пищеварительному тракту и угрожать жизни пациента. Врачи успешно извлекли иглу без операции, используя специальные инструменты, чтобы избежать повреждения пищевода. В результате в тот же день мужчину отпустили домой.
Ранее сообщалось, что две школьницы в Уфе отравились таблетками, их госпитализировали.