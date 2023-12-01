Супруга Зеленского не хочет видеть мужа на должности президента второй раз

Жена Владимира Зеленского высказалась против его избрания на пост президента Украины во второй раз. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Елены Зеленской, она не хочет, чтобы ее муж участвовал в выборах президента второй раз и не желает его победы. По ее мнению, такой исход невозможен, и им с семьей следует придумать что-то другое для своей деятельности.

Сам Зеленский заявлял, что готов участвовать в выборах, если в законы Украины внесут изменения, которые позволят провести их в военное время. Однако через некоторое время украинский лидер передумал, посчитав, что общество не готово к такому изменению в условиях конфликта.