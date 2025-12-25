Супруги из Калининграда нашли в багаже таракана, пережившего два авиаперелета

Необычная история произошла с жительницей России, вернувшейся из отпуска в Таиланде. Как сообщают Telegram-каналы, женщина случайно привезла в своем багаже тропического таракана, который благополучно перенес два авиаперелета и оказался в Калининграде.

Незваного «гостя» обнаружил супруг туристки. Первоначально пара планировала избавиться от насекомого, но затем передумала и решила оставить его в качестве экзотического питомца. Позже у них возникла идея отправить таракана обратно на историческую родину, но перед этим они устроили ему прощальную экскурсию — взяли с собой к побережью Балтийского моря.

Все путешествие необычного питомца супруги снимали на камеру и транслировали в социальных сетях, создав своеобразный мини-сериал, героем которого стал тайский таракан. Однако съемки завершились неожиданным финалом — во время прогулки у моря насекомому удалось сбежать.

Комментируя эту историю, вирусолог Лариса Попович обратила внимание на потенциальные риски подобных ситуаций. По ее словам, насекомые, случайно завезенные из других климатических зон, могут стать переносчиками инфекций и спровоцировать их распространение в новых регионах, где у них нет естественных врагов.

Ранее сообщалось, что огромный таракан «задушил» мужчину на экстремальном конкурсе.