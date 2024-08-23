Супруги из Владивостока погибли из-за схода оползня в Таиланде

На Пхукете погибли два россиянина от схода оползня. Стихийное бедствие разрушило стену дома, в котором проживала семейная пара из России. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил телеграм-канал Shot.

Супруги из Владивостока скончались на месте.

Друзья погибших сообщили журналистам, что семейная пара переехала в страну 13 лет назад.

К настоящему моменту известно о восьми погибших, пострадали также местные жители и выходцы из Мьянмы. В районе ЧП разрушено более 250 жилых домов. Уточняется, что оползень сошел на юге Пхукета, в Кароне. Там второй день идут ливневые дожди.

Ранее сообщалось о том, почему затонула яхта у берегов Сицилии. По словам эксперта, главной причиной стал человеческий фактор — экипаж был осведомлен о шторме и не должен был выходить в море в этот день.