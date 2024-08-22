Стало известно, почему утонула яхта у берегов Сицилии

Глава судостроительной компании, которая создала затонувшую яхту Bayesian, Джованни Костантино заявил, что причиной крушения является человеческий фактор — экипаж совершил ряд ошибок, которые стали причиной катастрофы. Об этом он высказался журналистам издания Corriere della Sera.

«Люди не должны были находиться в каютах, судно не должно было стоять на якоре» — подчеркнул Костантино.

Эксперт добавил, что экипажу не стоило выходить в море в этот день. Они знали о том, что надвигается шторм. Джованни Костантино также заявил, что считает яхту практически непотопляемой.

На борту затонувшей парусной яхты находились 22 человека, большая часть из них — британцы. Судно затонуло из-за смерча, обрушившегося на него у побережья сицилийского города Портичелло утром в понедельник, 19 августа. В катастрофе погибли пять человек, один числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось о том, что 56-летний российский яхтсмен погиб, спасаясь от медведя на Байкале.