Супруги в Донбассе спасли русского бойца в окружении ВСУ

Боец ВС России с позывным Князь выжил благодаря неравнодушной супружеской паре в Донбассе, что укрывала его на протяжении нескольких месяцев от противника. Об этом военный рассказал KP.RU.

Уральский военный ушел на СВО в октябре 2024 года. Он попал в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты на Донецком направлении. В одном из боевых заданий военный получил ранение ног, а позже был вынужден ползти до ближайшей деревни в поисках спасения.

По словам военного, местность находилась под постоянным пулеметным обстрелом. Однако ему удалось добраться до поселения Новый Комар.

«Дом, находившийся всего в двадцати метрах от нас, занимали четыре украинца. Мирных жителей они не трогали, но скрывать у себя русского военного было опасно. Однако дядя Юра и тетя Наташа не испугались, выходили меня», — вспоминает боец.

Его кормили, давали медикаменты, хотя у самих почти ничего не осталось. Пара говорила с гостем обо всем на свете, они подружились, а вскоре встретили Новый год. В общей сложности прошло два месяца: все это время место было в окружении ВСУ. Позже Князя нашли и доставили в госпиталь. Связь со спасителями он поддерживает до сих пор.

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