Супругу бывшего президента Сирии заподозрили в связях с британскими спецслужбами

Асма Асад, супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада, могла сотрудничать с британской разведкой, сообщил телеканал Sky News Arabia (SNA). Журналисты сослались на документы, переданные от сирийского оппозиционера Низара Наюфома.

Отец бывшего сирийского президента Хафез Асад выступал против бракосочетания сына с Асмой. По мнению обозревателей, это связано с известной ему информацией о связях женщины с британской разведкой. В материалах SNA отмечает, что сотрудничество со спецслужбами Британии якобы происходило еще до замужества.

Отдельно подчеркнули, что Асма аль-Асад легко получила должность в JPMorgan Bank в Лондоне, который помогает британской разведке. Трудоустройству мог поспособствовать офицер Элиз Буллер.

Интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza отмечает, что Хафез Асад заказывал расследование на Асму: разоблачающие документы были подготовлены сирийскими спецслужбами еще в начале 90-х годов. Примечательно и то, что свадьба Башара Асада и Асмы состоялась уже после смерти Хафеза Асада.

Однако на данный момент SNA и другие источники не смогли доказать достоверность опубликованных документов на Асму Асад.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ сирийская оппозиция отдала новый приказ для подчиненных бойцов.