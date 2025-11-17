Сургутянка переночевала в аэропорту Сочи и судится с Utair

Жительница Сургута инициировала судебное разбирательство против авиакомпании Utair после того, как вынужденно провела ночь в аэропорту Сочи вместе с родственниками. Об инциденте сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash.

По словам пострадавшей Гульмиры, они с семьей прибыли на регистрацию за три часа до вылета. Однако, как утверждается, сотрудница авиакомпании на стойке регистрации работала крайне медленно, вручную вводя данные каждого пассажира. В результате пять семей, включая детей, не успели пройти процедуру до закрытия рейса.

Авиаперевозчик отказался вернуть деньги за билеты, предложив пассажирам лишь перебронировать вылет за дополнительную плату. Если одна из пассажирок доплатила 5 тысяч рублей, то для Гульмиры стоимость нового перелета составила 200 тыс. Женщина подала иск с требованием взыскать с Utair 500 тыс. руб.

Первая судебная инстанция завершилась не в ее пользу. Транспортная прокуратура установила, что вина лежит на аэропорте, а не на авиакомпании, так как пассажиры официально не прошли регистрацию. Гульмира не согласна с вердиктом, полагая, что данные в системе перевозчика были намеренно изменены. На данный момент она подала апелляционную жалобу, требуя компенсировать 450 тыс. руб. за причиненный моральный ущерб.

