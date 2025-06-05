Сургутские пожарные спасли семью и реанимировали кота

В Сургуте сотрудники МЧС проявили настоящий героизм, спасая людей и животное во время пожара в квартире на улице Крылова, сообщает ugra-news.ru.

На место происшествия оперативно прибыли 19 огнеборцев на шести спецмашинах, которые справились с возгоранием на площади 30 квадратных метров.

Отметили, что удалось оперативно потушить пожар и спасти домашнего кота. Пожарный 49-й пожарно-спасательной части Илья Поляков обнаружил питомца без признаков жизни и немедленно начал реанимацию — кислородную поддержку и массаж сердца. Его профессиональные действия вернули животное к жизни.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на рынке в Троицке Московской области.