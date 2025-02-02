Сурок-метеоролог Фил из Пенсильвании напророчил еще полтора месяца зимы

Знаменитый сурок-синоптик из американского города Панксатони, что в штате Пенсильвания, по имени Фил, выйдя из своей норы, заметил свою тень и предсказал, что зима продлится ещё шесть недель. Видео с этим событием активно распространяется в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 2 февраля, в США отмечается праздник День Сурка, который стал известен миру благодаря одноименному голливудскому фильму с Робином Уильямсом и Энди Макдауэл в главных ролях.

«Вернусь-ка я вниз, здесь тень наверху! Ждите еще шесть недель зимы в этом году!» — говорится в письме, которое зачитал во время церемонии «Клуба сурка» от имени Фила мэр Панксатони.

Присутствовавшие на церемонии встретили пророчество гулом и свистом. Оно и понятно, кому хочется терпеть еще шесть недель зимы, если до конца календарной осталось меньше месяца.

Ранее сообщалось, что снежная крупа накрыла центр Москвы и некоторые периферийные районы столицы. Начавшийся в районе 13 часов в воскресенье, 2 февраля, интенсивный снегопад продолжался около получаса.