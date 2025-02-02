Снежная крупа накрыла Москву

Снежная крупа накрыла центр Москвы и некоторые периферийные районы столицы. Начавшийся в районе 13 часов интенсивный снегопад продолжался около получаса.

Москвичи делятся в столичных пабликах видео происходившего. В отдельных случаях видно, что снегопад шел практически стеной.

В интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что после рекордно тёплой погоды в Москве на следующей неделе ожидается похолодание. С пятницы температура начнет опускаться до минус 10 градусов ночью.

«После небольших осадков земля лишь символично „побелеет“ — высота снежного покрова составит всего 1-2 сантиметра», — сказал он.

Однако, как и предсказывал метеоролог, несмотря на снижение температуры, зима пока не может установить февральские температурные нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла. А метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать сугробов этой зимой.