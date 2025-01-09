Суровая жительница Мариуполя одним ударом отрезала половой орган своему другу

Разъяренная женщина отрезала половой орган своему другу в Мариуполе. О фатальном для детородной функции мужчины инциденте передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в местной полиции.

Как рассказал собеседник журналистов, всё случилось в квартире в Жовтневом районе Мариуполя. Меткому удару внезапно рассвирепевшей женщины предшествовала сильная ссора. Когда словесные аргументы закончились, фурия взяла в руки нож.

«Женщина, работающая охранником в супермаркете, схватила нож и точным ударом попала обидчику в пах. Сохранить орган не получилось», — приводится в публикации.

В результате следственных действий была задержана женщина. В ходе допроса стало известно, что ранее она была осуждена по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

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