«Существует риск не проснуться»: ясновидящая рассказала, почему люди пробуждаются в одно и то же время ночью

Нередки случаи, когда люди, ранее никогда прежде не жаловавшиеся на проблемы со сном, вдруг начинают просыпаться ровно в два или три часа ночи. Врачи-сомнологи ищут причину бессонницы в проблемах со здоровьем, эзотерики же уверены, что есть сила, которая специально будит нас по ночам.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, в чем причина ночных пробуждений в одно и то же время. По ее словам, нас будят ангелы-хранители, чтобы мы случайно не попали в другой враждебный астральный мир.

«Когда человек спит, его тонкие тела, то есть его сознание путешествует совершенно в других мирах. Душа исследует параллельные реальности для собственного опыта и трансформации. Во время сна наше сознание очищается от тяжелой энергетики физического мира», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чтобы душа не заблудилась и ненароком не попала в опасные миры, за ней пристально следит ангел-хранитель.

«Если астральное тело залетит в нижние инфернальные реальности, ему будет грозить серьезная опасность. Даже существует риск совсем не проснуться. Внезапное пробуждение означает, что высшие силы уберегли вас от тех миров, где вы не должны находиться. Так ангелы-хранители нам помогают, чтобы мы автоматически вернулись в тело, проснулись и уже могли контролировать ситуацию», — заключила собеседница.

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