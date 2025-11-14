«Сутки без интернета не доставят дискомфорта»: в Кремле высказались о периоде «охлаждения» сим-карт для россиян

По его словам, суточное ограничение доступа к мобильному интернету и СМС-сообщениям не доставит существенных неудобств россиянам. Песков подчеркнул, что система работает отлаженно и безупречно, а ее внедрение связано с обеспечением безопасности.

«Дискуссия беспочвенна. Стало очевидно, что никакого дискомфорта эти сутки "охлаждения" для граждан не доставят», — сказал он.

10 ноября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о введении временных ограничений для мобильного интернета в отношении россиян, возвращающихся из зарубежных поездок. Эти меры были приняты по требованию регуляторов в рамках программы по обеспечению безопасности и защите от БПЛА.

Период «охлаждения» активируется в случаях, когда сим-карта оставалась неактивной в течение 72 часов или ранее использовалась в международном роуминге. При возвращении в российскую сеть доступ к мобильному интернету и СМС будет блокироваться на срок до 24 часов.

Ранее стало известно, что компания Apple навсегда удалила 10-летний аккаунт россиянки из-за подключения VPN.