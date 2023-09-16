«Сутки держали позицию»: ополченцы вышли против украинской армии, зная, что не вернутся

Еще задолго до начала спецоперации появились свои герои, которые положили жизнь в борьбе с нацизмом. Летом 2014 года шли жестокие бои за Лисичанск. Очевидцы тех событий вспоминают, сколько мужчин без тени сомнения записались в смертники, чтобы позвонить мирным жителям выйти.

У бойца с позывным Татарин в Лисичанске находился друг. Он погиб в районе шахты Мельникова, где происходил один из решающих боев за удержание лисичанского плацдарма.

«Командование отправило туда на блокпост около 30 человек. Они сутки держали позицию, сражаясь против украинской армии. Все знали, что шансов выжить не было, но ни один из них не отошел. Конечно, ВСУ всех убили: кого застрелили, кого танком переехали», — вздыхает Татарин.

Танковую атаку украинцев сломить было не суждено. Тем более, что у оборонявшихся смог выстрелить только один из шести гранатометов — остальные отсырели. Но ВСУшники просто взбесились из-за такого упорства, продолжает боец. Хотя они добились своего и смогли пройти к Лисичанску, защитников того блокпоста они запретили хоронить.

«Тела бойцов свалили вместе и просто поставили крест. Напоминаю, что это было летом, в жару, поэтому совсем скоро над погибшими стали роиться тучи мух. А нацисты еще и охрану подставили, чтобы никого не допускать к бойцам», — сказал солдат в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Позже, конечно, ополченцев захоронили на шахте Мельникова, и на могилах бойцов не переводились цветы. Местные жители приносили букеты и венки на православные праздники и почитали память павших героев, которые ценой своей жизни держали город.

Ранее мы писали, как несколько бойцов СВО получили ранения от гранаты при обследовании дома.