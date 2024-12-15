Свадьба года: в Сочи жених сломал челюсть невесте за день до церемонии из-за ее суеты

Суета невесты по организационным вопросам предстоящей свадьбы дорого обошлась девушке. Как передает Mash, жениху в какой-то момент это все наскучило и он в запальчивости попросту сломал будущей благоверной челюсть метким ударом. Все произошло накануне в курортном Сочи.

Итак, традиционные девичник и мальчишник начались по привычному сценарию: невеста угощала жениха и его друзей шампанским с клубникой, а жених с друзьями отправились в бар.

Вечером жених решил навестить невесту, но пожалел об этом. Он был расслаблен и не ожидал такого поворота событий. В ответ на его слова невеста резко ответила, что ей всё равно, и выплеснула шампанское ему в лицо. В ответ жених ударил ее «двоечкой», и она получила удар в челюсть.

На следующий день пара все же зарегистрировала брак, но без фотографа. Однако медовый месяц у них пройдет в судах: невеста, находясь под сильным влиянием эмоций, написала заявление в полицейском участке, которое уже не получится отозвать.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и блогер Ксения Бородина предупредила будущего мужа о том, что с ней «будет нелегко».